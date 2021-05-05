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Инфантино добился отстранения прокурора от расследования собственного дела

Инфантино добился отстранения прокурора от расследования собственного дела
Футбол 0
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино добился удовлетворения требования об отстранении специально назначенного прокурора Стефана Келлера, который занимался расследованием противоправных действий бывшего федерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера и президента ФИФА.

В заявлении Федерального суда Швейцарии говорится о том, что комментарии Келлера в пресс-релизах 2020 и 2021 годов «не были представлены объективно», сообщает Bloomberg.

Келлер начал расследование после того, как нашёл признаки преступного поведения, связанные со встречами Лаубера и Инфантино во время расследования коррупции в ФИФА. Швейцарские судьи в прошлом году обнаружили, что Лаубер сделал ложные заявления и скрыл собственную встречу с Инфантино.

В ответ бывший швейцарский прокурор заявил, что принимает санкции, но отвергает обвинения во лжи. ФИФА также заявила, что эти встречи были законными.

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