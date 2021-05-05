Инфантино добился отстранения прокурора от расследования собственного дела

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино добился удовлетворения требования об отстранении специально назначенного прокурора Стефана Келлера, который занимался расследованием противоправных действий бывшего федерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера и президента ФИФА.



В заявлении Федерального суда Швейцарии говорится о том, что комментарии Келлера в пресс-релизах 2020 и 2021 годов «не были представлены объективно», сообщает Bloomberg.



Келлер начал расследование после того, как нашёл признаки преступного поведения, связанные со встречами Лаубера и Инфантино во время расследования коррупции в ФИФА. Швейцарские судьи в прошлом году обнаружили, что Лаубер сделал ложные заявления и скрыл собственную встречу с Инфантино.



В ответ бывший швейцарский прокурор заявил, что принимает санкции, но отвергает обвинения во лжи. ФИФА также заявила, что эти встречи были законными.