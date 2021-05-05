Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев повторил рекорд ФНЛ по голам за сезон
«Спартак-2» принимает «Крылья Советов» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходит на поле академии красно-белых в Москве.
На 31-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева. Для него этот гол стал 38-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, он повторил рекорд по забитым мячам за сезон ФНЛ, установленный бывшим форвардом «Терека» Андреем Федьковым в 2004 году.
Пять голов из 38 Сергеев забил с пенальти. Помимо сегодняшнего матча со «Спартаком-2» в оставшихся турах «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром-2» и «Балтикой». Самарская команда уже обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также она вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Локомотивом».
Представитель Сергеева: «Крылья» предложили новый контракт. Пока он нас не устраивает
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