Микель Артета: иногда Невилл и Каррагер что-то комментируют, не зная всех деталей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступил в защиту нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, которого ранее раскритиковали бывшие футболисты, а ныне телеэксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер. В частности, Каррагер назвал габонского нападающего ленивым, а Невилл сравнил игроков атаки «Арсенала» с «маленькой мафией».

«Каррагер и Невилл могут говорить всё, что хотят. Моя работа и обязанность — защищать своих игроков и стремиться получить от них максимум. Иногда они что-то комментируют, не зная всех деталей», — приводит слова Артеты Daily Mail.

Обамеянг отметился голом и результативной передачей в матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Преьр-Эмерик впервые с 3 апреля вышел на поле в стартовом составе. «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Видео гола Пьер-Эмерика Обамеянга