Микель Артета: иногда Невилл и Каррагер что-то комментируют, не зная всех деталей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступил в защиту нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, которого ранее раскритиковали бывшие футболисты, а ныне телеэксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер. В частности, Каррагер назвал габонского нападающего ленивым, а Невилл сравнил игроков атаки «Арсенала» с «маленькой мафией».
«Каррагер и Невилл могут говорить всё, что хотят. Моя работа и обязанность — защищать своих игроков и стремиться получить от них максимум. Иногда они что-то комментируют, не зная всех деталей», — приводит слова Артеты Daily Mail.
Обамеянг отметился голом и результативной передачей в матче 34-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Преьр-Эмерик впервые с 3 апреля вышел на поле в стартовом составе. «Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Видео гола Пьер-Эмерика Обамеянга
- 5 мая 2021
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:23
-
13:15
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:21
-
12:08
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
10:49
-
10:48
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:06
-
09:43
-
09:42
-
09:35
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:17