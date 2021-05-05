Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил 39-й гол в сезоне. Это рекорд ФНЛ

В 35-м туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на поле академии красно-белых и завершилась со счётом 0:2.



На 31-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева, а на 57-й минуте он оформил дубль. Второй гол стал для футболиста 39-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, он установил рекорд по забитым мячам за сезон ФНЛ, превзойдя достижение бывшего форварда «Терека» Андрея Федькова. Тот забил 38 голов в 2004 году.



Пять голов из 39 Сергеев забил с пенальти. Помимо сегодняшнего матча со «Спартаком-2» в оставшихся турах «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром-2» и «Балтикой». Самарская команда уже обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также она вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Локомотивом».

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