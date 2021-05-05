Матерацци — о приходе Моуринью в «Рому»: было бы хуже, если он ушёл в «Юве» или «Милан»

Бывший итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци поделился своим мнением насчёт назначения Жозе Моуринью главным тренером «Ромы».



«Я был бы сильнее удивлён в случае его прихода в «Ювентус». Для болельщиков «Интера» было бы хуже, если бы он возглавил «Милан» или «Юве». Он очень много сделал для «Интера», так что болельщики должны понять его.



Жозе несколько лет не соответствовал своему статусу, поэтому для него многое поставлено на карту. Конечно, этот отрезок не говорит о том, что он плохой тренер, однако он должен доказать свою ценность», — рассказал Матерацци изданию La Gazzetta dello Sport.



Во вторник, 4 мая, «Рома» объявила о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба. Контракт заключён на 2 года. Последнее место работы португальца – «Тоттенхэм», из которого он был уволен в апреле 2021 года.



Моуринью работал в итальянском «Интере» с 2008 по 2010 год. Вместе с клубом наставник стал чемпионом Италии и обладателем Лиги чемпионов.

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