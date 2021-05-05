«Ростов» и «Динамо» одержали победы в молодёжном первенстве

В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ростов» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 3:1.



Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте благодаря усилиями нападающего Льва Попова. В начале второго тайма, на 55-й минуте, преимущество жёлто-синих удвоил полузащитник Андрей Лангович. Спустя 8 минут ростовчане довели счёт до разгромного благодаря точному удару форварда Максима Турищева. На 79-й минуте гости сократили отставание усилиями нападающего Ильи Вострикова.

В параллельном матче Академия футбола им. Ю. Коноплёва принимала «Динамо». Встреча прошла в Приморском и завершилась со счётом 2:4.



Гости добились преимущества в два мяча к 36-й минуте, однако ещё до перерыва хозяева совершили камбэк, сравняв счёт. В начале второй половины встречи бело-голубые забили ещё два гола.

Результаты других матчей:



«Урал» — «Чертаново» — 3:2