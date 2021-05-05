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«Ростов» и «Динамо» одержали победы в молодёжном первенстве

«Ростов» и «Динамо» одержали победы в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0
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В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ростов» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 3:1.

Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте благодаря усилиями нападающего Льва Попова. В начале второго тайма, на 55-й минуте, преимущество жёлто-синих удвоил полузащитник Андрей Лангович. Спустя 8 минут ростовчане довели счёт до разгромного благодаря точному удару форварда Максима Турищева. На 79-й минуте гости сократили отставание усилиями нападающего Ильи Вострикова.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 6-й тур
05 мая 2021, среда. 12:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – 37'   2:0 – 55'   3:0 – 63'   3:1 – 79'

В параллельном матче Академия футбола им. Ю. Коноплёва принимала «Динамо». Встреча прошла в Приморском и завершилась со счётом 2:4.

Гости добились преимущества в два мяча к 36-й минуте, однако ещё до перерыва хозяева совершили камбэк, сравняв счёт. В начале второй половины встречи бело-голубые забили ещё два гола.

Россия - Молодёжное первенство. Группа II. 6-й тур
05 мая 2021, среда. 12:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
2 : 4
Динамо-мол.
Москва
0:1 – 24'   0:2 – 36'   1:2 – 39'   2:2 – 41'   2:3 – 54'   2:4 – 59'

Результаты других матчей:

«Урал» — «Чертаново» — 3:2

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