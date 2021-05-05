«Крылья Советов» победили на выезде «Спартак-2» благодаря дублю Сергеева

В 35-м туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на поле академии красно-белых и завершилась со счётом 0:2.



На 31-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева. Под занавес первого тайма он мог оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти. В начале второй половины матча, на 57-й минуте, Сергеев всё же забил второй гол, установив рекорд результативности ФНЛ.



«Крылья Советов», уже обеспечившие себе место в Российской Премьер-Лиге, закрепились на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 95 очков и увеличила отрыв от второй строчки, на которой располагается «Оренбург», до 7 очков. «Спартак-2» (43) остался на 15-м месте.