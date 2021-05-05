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«Крылья Советов» победили на выезде «Спартак-2» благодаря дублю Сергеева

«Крылья Советов» победили на выезде «Спартак-2» благодаря дублю Сергеева
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 35-м туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на поле академии красно-белых и завершилась со счётом 0:2.

На 31-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева. Под занавес первого тайма он мог оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти. В начале второй половины матча, на 57-й минуте, Сергеев всё же забил второй гол, установив рекорд результативности ФНЛ.

«Крылья Советов», уже обеспечившие себе место в Российской Премьер-Лиге, закрепились на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 95 очков и увеличила отрыв от второй строчки, на которой располагается «Оренбург», до 7 очков. «Спартак-2» (43) остался на 15-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
05 мая 2021, среда. 12:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 31'   0:2 Сергеев – 57'
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