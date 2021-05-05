Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню Победы

29-й тур Российской Премьер-Лиги будет посвящён Дню Победы.



«Все матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Игры предстоящего тура состоятся с 7 по 10 мая, при этом 9 мая будет неигровым днём. В этот день в России пройдут праздничные мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне», — сообщается в официальном заявлении РПЛ в «телеграме».



Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги:



7 мая

«Ахмат» — «Тамбов» (Грозный, 18:00 мск)

«Сочи» — «Ротор» (Сочи, 20:00 мск)



8 мая

«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 14:00 мск)

«Арсенал» Т — «Рубин» (Тула, 16:30 мск)

«Локомотив» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск)

ЦСКА – «Краснодар» (Москва, 19:30 мск)



10 мая

«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 16:30 мск)

«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)



Напомним, что чемпионом России сезона-2020\2021 стал санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов