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Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню Победы

Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню Победы
Футбол / РПЛ 0
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29-й тур Российской Премьер-Лиги будет посвящён Дню Победы.

«Все матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Игры предстоящего тура состоятся с 7 по 10 мая, при этом 9 мая будет неигровым днём. В этот день в России пройдут праздничные мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне», — сообщается в официальном заявлении РПЛ в «телеграме».

Матчи 29-го тура Российской Премьер-Лиги:

7 мая
«Ахмат» — «Тамбов» (Грозный, 18:00 мск)
«Сочи» — «Ротор» (Сочи, 20:00 мск)

8 мая
«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 14:00 мск)
«Арсенал» Т — «Рубин» (Тула, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
ЦСКА – «Краснодар» (Москва, 19:30 мск)

10 мая
«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 16:30 мск)
«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)

Напомним, что чемпионом России сезона-2020\2021 стал санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов
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