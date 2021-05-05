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«Крылья Советов» досрочно стали победителями ФНЛ сезона-2020/2021

«Крылья Советов» досрочно стали победителями ФНЛ сезона-2020/2021
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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«Крылья Советов» одержали победу в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2». Встреча прошла на поле академии красно-белых в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Самарская команда набрала 95 очков и за два тура до конца сезона увеличила отрыв от второй строчки в турнирной таблице, на которой располагается «Оренбург», до 7 очков. Таким образом, «Крылья Советов» досрочно стали победителями соревнований.

Победу «Крыльям Советов» в сегодняшнем матче со «Спартаком-2» принёс дубль нападающего Ивана Сергеева. Второй мяч стал для футболиста 39-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, он установил рекорд по забитым мячам за сезон ФНЛ, превзойдя достижение бывшего форварда «Терека» Андрея Федькова. Тот забил 38 голов в 2004 году.

Напомним, «Крылья Советов» вылетели из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.

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