«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжек

В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Рубин». Матч прошёл на поле академии хозяев в Сочи и завершился со счётом 1:1.



В середине первого тайма, на 30-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Гриши Меликяна. В начале второй половины встречи, на 55-й минуте, сочинцы восстановили равновесие усилиями хавбека Максима Колмакова, реализовавшего пенальти. В оставшееся время командам забить не удалось.



«Сочи», набрав 29 очков, занимает девятое место в первой группе молодёжного первенства. «Рубин» (33) располагается на седьмой строчке. Лидером первенства является ЦСКА (58), ниже которого находятся «Краснодар», «Зенит» (у обеих команд по 56 очков), «Спартак» (49) и «Локомотив» (45).

Результаты параллельных матчей:



«Химки» — «Арсенал» — 0:2

УОР № 5 — «Тамбов» — 0:0