Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжек

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодёжек
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Рубин». Матч прошёл на поле академии хозяев в Сочи и завершился со счётом 1:1.

В середине первого тайма, на 30-й минуте, гости вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Гриши Меликяна. В начале второй половины встречи, на 55-й минуте, сочинцы восстановили равновесие усилиями хавбека Максима Колмакова, реализовавшего пенальти. В оставшееся время командам забить не удалось.

«Сочи», набрав 29 очков, занимает девятое место в первой группе молодёжного первенства. «Рубин» (33) располагается на седьмой строчке. Лидером первенства является ЦСКА (58), ниже которого находятся «Краснодар», «Зенит» (у обеих команд по 56 очков), «Спартак» (49) и «Локомотив» (45).

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 6-й тур
05 мая 2021, среда. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
1 : 1
Рубин-мол.
Казань
0:1 Меликян – 31'   1:1 Колмаков – 55' (пен)

Результаты параллельных матчей:

«Химки» — «Арсенал» — 0:2
УОР № 5 — «Тамбов» — 0:0

«Ростов» и «Динамо» одержали победы в молодёжном первенстве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021