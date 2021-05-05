«Барселона» снова заинтересовалась Неймаром после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

«Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет возможность подписать футболиста. Он считает, что приобретение Неймара принесёт тройной положительный эффект. Во-первых, это повысит ценность бренда «Барсы», во-вторых, это повысит общий уровень команды, в-третьих, Месси получит сильного партнёра, с которым хотел бы воссоединиться после ухода бразильца из клуба в 2017 году, сообщает AS.
По оценкам «Барселоны», трансфер может обойтись в сумму € 100 млн. Контракт Неймара с французским клубом истекает в 2022 году и пока не продлён. Лапорта встречался с одним из представителей игрока – Пини Захави ещё до избрания президентом. Одним из пунктов встречи стал вопрос возвращения Неймара. Сообщается, что сам игрок чувствует себя в Париже лучше, чем раньше, но хотел бы вернуться в «Барселону» и снова воссоединиться с Месси.
Напомним, что Неймар перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за рекордные € 222 млн. В составе парижского клуба бразилец 3 раза становился чемпионом.
- 5 мая 2021
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