Арсен Венгер рассказал, в чём «ПСЖ» нужно прибавить для победы в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проблемах «Пари Сен-Жермен» после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» в полуфинале турнира (1:2, 0:2).
«Для «ПСЖ» сейчас важно понять, в чём они могут прибавить. Я считаю, что дело в защите. Она недостаточно хороша для победы в Лиге чемпионов. У команды огромный потенциал, но нужно разобраться с обороной.
Также «ПСЖ» нужно стать спокойнее и поработать над концентрацией. Нельзя игнорировать тот факт, что они завершили оба матча с «Манчестер Сити» в меньшинстве. Это повторяется. Нужно улучшить дисциплину в моменты, когда всё идёт не по плану», — цитирует Венгера Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
Зинченко — дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался
А «ПСЖ» всё-таки не умеет проигрывать.
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