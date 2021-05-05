Арсен Венгер рассказал, в чём «ПСЖ» нужно прибавить для победы в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проблемах «Пари Сен-Жермен» после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» в полуфинале турнира (1:2, 0:2).



«Для «ПСЖ» сейчас важно понять, в чём они могут прибавить. Я считаю, что дело в защите. Она недостаточно хороша для победы в Лиге чемпионов. У команды огромный потенциал, но нужно разобраться с обороной.



Также «ПСЖ» нужно стать спокойнее и поработать над концентрацией. Нельзя игнорировать тот факт, что они завершили оба матча с «Манчестер Сити» в меньшинстве. Это повторяется. Нужно улучшить дисциплину в моменты, когда всё идёт не по плану», — цитирует Венгера Daily Mail со ссылкой на BT Sport.

Зинченко — дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался А «ПСЖ» всё-таки не умеет проигрывать.