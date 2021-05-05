«Ливерпуль» пустит 10 тыс. болельщиков на последний домашний матч сезона АПЛ

«Ливерпуль» объявил о том, что планирует пустить 10 тыс. болельщиков на последний домашний матч Английской премьер-лиги сезона-2020\2021 годов.



С 17 мая правительство Великобритании разрешает открыть спортивные площадки и стадионы для посетителей. В официальном заявлении на сайте клуба говорится о том, что здоровье и безопасность остаются главным приоритетом в данной процедуре.



Всем болельщикам рекомендуется пройти тест на коронавирус перед игрой, проход на трибуны будет происходить исключительно по мобильным телефонам, без использования бумажных билетов. Претендовать на попадание на стадион могут лишь обладатели абонементов.



Матч 38-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» состоится 23 мая в 18:00 мск. «Ливерпуль», набрав 54 очка в 33 матчах АПЛ, занимает седьмое место. «Кристал Пэлас» (38) – на 13-м месте.

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