Фетисов: пока фамилии кандидата нет. Контракт с новым тренером будет как у Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что пока не может назвать имя нового главного тренера команды.



«У меня пока нет фамилии кандидата. Всё будет после подписания контракта. Зарплата, фигурирующая в СМИ, очень большая. Контракт с новым тренером будет такой же, как у Тедеско», — рассказал Фетисов.



Напомним, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона-2020/2021.



В СМИ появилась информация о потенциальном новом наставнике красно-белых. По информации издания O Jogo, португальский специалист Руй Витория близок к заключению сделки со «Спартаком» сроком на два года с опцией продления ещё на один сезон и зарплатой около € 4,5 млн.



Витория получил известность в качестве главного тренера «Бенфики», которую тренировал с 2015 по 2019 год. Последним местом работы 51-летнего специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.

«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн