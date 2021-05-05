Фетисов: пока фамилии кандидата нет. Контракт с новым тренером будет как у Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что пока не может назвать имя нового главного тренера команды.
«У меня пока нет фамилии кандидата. Всё будет после подписания контракта. Зарплата, фигурирующая в СМИ, очень большая. Контракт с новым тренером будет такой же, как у Тедеско», — рассказал Фетисов.
Напомним, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона-2020/2021.
В СМИ появилась информация о потенциальном новом наставнике красно-белых. По информации издания O Jogo, португальский специалист Руй Витория близок к заключению сделки со «Спартаком» сроком на два года с опцией продления ещё на один сезон и зарплатой около € 4,5 млн.
Витория получил известность в качестве главного тренера «Бенфики», которую тренировал с 2015 по 2019 год. Последним местом работы 51-летнего специалиста был клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020 года.
- 5 мая 2021
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