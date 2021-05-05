Кабелла: «Краснодар» имеет невероятную инфраструктуру. Я очень уважаю Галицкого

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о том, почему решил перейти в Российскую Премьер-Лигу, описал впечатления от инфраструктуры «Краснодара», а также поделился мнением о плохом выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Разные российские клубы выходили на моего агента, когда я играл во Франции. В последнем сезоне в «Сент-Этьене» я отлично играл, мной заинтересовался «Краснодар». Мне обрисовали перспективы развития клуба, пообщался с близкими, собрал информацию о городе и решил переехать.
Российская Премьер-Лига — сильный чемпионат со своими особенностями. Если сравнивать с чемпионатом Франции, то в России более оборонительная игра, заточенная под физические данные футболистов.
Клуб имеет уникальную инфраструктуру. Президент «Краснодара» Сергей Галицкий проявляет огромный интерес к команде, он очень любит футбол и клуб. Я очень его уважаю.
Безусловно, у нас есть проблема с результатами — сказалось участие в Лиге чемпионов. Очень тяжело приходилось осенью. У нас отличная команда, мы находимся не на своём месте в таблице», — рассказал Кабелла клубному журналу «Монпелье».
Напомним, что Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года за € 13 млн.
- 5 мая 2021
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