Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев заявил о желании остаться в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своём будущем после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу. Сам игрок установил бомбардирский рекорд ФНЛ, забив 39-й гол в сезоне.



«Что касается ситуации с контрактом: он действует ещё год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чём не думаю. Сейчас самое главное — доиграть сезон, уйти в отпуск и потом уже готовиться к РПЛ.



Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» — все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич — это топ-тренер, но у него получится стать ещё более известным тренером. Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всё осталось как есть», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«У этого монстра нет секрета». Сергеев из «Крыльев» установил рекорд ФНЛ Живёт на базе и пока ни разу не отдыхал за границей – как так?