«Теперь проставлюсь перед командой». Иван Сергеев — о бомбардирском рекорде ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своём рекорде. В сегодняшнем матче со «Спартаком-2» он оформил дубль, забив 39-й гол в сезоне ФНЛ, чего ранее никому не удавалось.



«Эмоции от победы в ФНЛ и рекорда самые положительные, сейчас только улыбка на лице. Мы досрочно заняли первое место, теперь можем спокойно готовиться к финалу Кубка. За достижение личных результатов хочу поблагодарить команду. В начале сезона даже не задумывался об этом. Первый гол забил вроде в седьмом туре, а потом всё пошло по накатанной. И вот сегодня получилось, что побил рекорд. Сейчас все пишут, поздравляют. Но наше первое место гораздо важнее, чем мой рекорд.



Пенальти не забил не из-за волнения, просто это всегда лотерея: 50 на 50. Когда-то же я должен был этого не сделать. Месси, бывает, тоже не забивает, так что ничего страшного! А после того, как забил второй, первые секунды три была пустота. Потом побежал к команде, чтобы отпраздновать вместе. Теперь проставлюсь перед всей командой, но уже после завершения сезона!» — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев заявил о желании остаться в «Крыльях Советов»