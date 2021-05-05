«Тоттенхэм» заинтересовался Гасперини

«Тоттенхэм Хотспур» интересуется не только бывшим главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри, но и наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Football Italia.
К Гасперини обратился один из ведущих европейских агентов и передал, что «Тоттенхэм» проявляет к нему интерес. Первая реакция тренера была положительной.
Контракт Гасперини с «Аталантой» истекает летом 2022 года.
Сообщалось, что «шпоры» начали переговоры с Сарри сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью. «Арсенал» также начал переговоры с Маурицио, рассматривая его в качестве преемника Микеля Артеты. 62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал победителем Лиги Европы.
- 5 мая 2021
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