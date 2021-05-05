«Три дня подряд с утра до ночи была лихорадка». Обамеянг рассказал о борьбе с малярией

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о борьбе с малярией.



«Вернувшись в Англию из расположения сборной Габона, чувствовал себя нормально. Была небольшая усталость, но я посчитал, что дело в длительной поездке. Не знал, что болен малярией, чувствовал лишь лёгкое недомогание. После того как болезнь действительно дала о себе знать, мне стало очень плохо. Это был худший момент за весь период борьбы с малярией. Было невероятно тяжело — три дня подряд с утра до ночи у меня была лихорадка. Без перерыва.



Лекарства не помогали, и, поговорив с врачом, я решил лечь в больницу. Там пробыл три дня, чувствовал себя так же плохо. Думаю, потерял где-то четыре килограмма. Моим близким было страшно видеть меня в таком состоянии. После качественного лечения пошёл на поправку. Мне повезло, что лечение началось в нужный момент, потому что малярия — коварное заболевание. Если не начать лечиться быстро, могут возникнуть серьёзные осложнения», — приводит слова Обамеянга пресс-служба «Арсенала».

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