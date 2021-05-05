Киевское «Динамо» не смогло забить «Мариуполю»
В матче 25-го тура украинского чемпионата киевское «Динамо» поделило очки с «Мариуполем». Встреча проходила на стадионе «Ильичёвец» в Мариуполе и завершилась со счётом 0:0.
На 51-й минуте полузащитник киевлян Карлос Де Пена получил красную карточку.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Коваленко. Ассистенты — Семён Шлончак и Владимир Высоцкий. Резервный арбитр — Игорь Пасхал.
«Динамо» в 25 матчах набрало 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Мариуполь» (23) находится на 11-м месте.
Напомним, «Динамо» досрочно выиграло текущий чемпионат после разгромной победы над командой «Ингулец» в матче 23-го тура. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
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