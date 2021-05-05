«Зенит» уступил «Ахмату» в матче молодёжного первенства России
В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Голы за грозненский клуб забили полузащитник Магомед Якуев и нападающий Ислам Альсултанов, оформивший хет-трик в этой встрече. В составе молодёжной команды «Зенита» забитыми мячами отметились форварды Роман Ногтев и Даниил Кузнецов, оформивший дубль.
Грозненский «Ахмат», набрав 45 очков, занимает шестое место в первой группе молодёжного первенства России. Санкт-петербургский «Зенит» (56) располагается на третьей строчке. Лидером первенства страны является «Краснодар» (59). В тройку лидеров также входит московский ЦСКА (58).
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 6-й тур
05 мая 2021, среда. 16:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
4 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Кузнецов – 27' 1:1 Альсултанов – 30' 2:1 Якуев – 45+1' 3:1 Альсултанов – 48' 3:2 Ногтев – 60' 4:2 Альсултанов – 61' 4:3 Кузнецов – 90+3'
Удаления: Кармаев – 81' / нет
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