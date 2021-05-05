«Зенит» уступил «Ахмату» в матче молодёжного первенства России

В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



Голы за грозненский клуб забили полузащитник Магомед Якуев и нападающий Ислам Альсултанов, оформивший хет-трик в этой встрече. В составе молодёжной команды «Зенита» забитыми мячами отметились форварды Роман Ногтев и Даниил Кузнецов, оформивший дубль.



Грозненский «Ахмат», набрав 45 очков, занимает шестое место в первой группе молодёжного первенства России. Санкт-петербургский «Зенит» (56) располагается на третьей строчке. Лидером первенства страны является «Краснодар» (59). В тройку лидеров также входит московский ЦСКА (58).