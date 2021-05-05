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Хвича Кварацхелия восстановился от травмы

Хвича Кварацхелия восстановился от травмы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия восстановился от травмы, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Существует вероятность, что он сыграет с тульским «Арсеналом» 8 мая.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил, что Кварацхелия ещё может появиться на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев. Позже у игрока было диагностировано повреждение мышц левого бедра.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Слуцкий: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть
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