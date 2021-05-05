«Видел его в «Пятёрочке» на охране». Кокорин пошутил о Лунёве

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, комментируя пост Магомеда Оздоева в «Инстаграме», пошутил о голкипере «Зенита» Андрее Лунёве.

Оздоев выложил на своей странице фото с четырьмя игроками «Зенита» и трофеем РПЛ. «Вчера в Пятёрочке видел мужика справа на охране», — написал Кокорин в комментариях. «Он и там и тут работает», — ответил ему Оздоев.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.



Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.