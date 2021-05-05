«Челси» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 5 мая, состоится матч «Челси» — «Реал». Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой ничьей со счётом 1:1.



Ранее в финал Лиги чемпионов вышел «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в полуфинале турнира (2:1, 2:0).