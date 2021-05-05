«Спартак» избежал поражения в матче молодёжного первенства с «Локомотивом»
В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Локомотив». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 61-й минуте встречи счёт открыл полузащитник молодёжной команды «Локомотива» Тимур Касимов. В компенсированное время матча защитник железнодорожников Лев Ушахин отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России. «Локомотив» (46) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Краснодар» (59). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (58) и санкт-петербургский «Зенит» (56).
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