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«Спартак» избежал поражения в матче молодёжного первенства с «Локомотивом»

«Спартак» избежал поражения в матче молодёжного первенства с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

В 6-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Локомотив». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 61-й минуте встречи счёт открыл полузащитник молодёжной команды «Локомотива» Тимур Касимов. В компенсированное время матча защитник железнодорожников Лев Ушахин отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства России. «Локомотив» (46) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Краснодар» (59). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (58) и санкт-петербургский «Зенит» (56).

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 6-й тур
05 мая 2021, среда. 17:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 1
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Касимов – 61'   1:1 Ушахин – 90+1' (автогол)
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