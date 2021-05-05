Луческу — о матче с «Мариуполем»: после завоевания чемпионства сложно мотивировать игроков

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче 25-го тура УПЛ с «Мариуполем» (0:0).



«Результат, считаю, по игре. Обе команды создали не очень много моментов. Хозяева поля были очень мотивированы, это было видно и по тому, как они боролись на поле, и по количеству жёлтых карточек. В то же время у них играющая команда, техничные игроки, которые старались держать мяч внизу и строить атаки через короткий пас. Повторюсь, результат соответствует той игре, которая была на поле. После того как чемпионство было завоёвано, сложно мотивировать игроков. Отсюда и такая игра.



Поле хоть и новое, но мяч двигался довольно непредсказуемо. Особенно когда оно было сухим, то «тормозило» игру. Но я поздравляю хозяев с таким газоном, поскольку он будет держаться и в холодное время года. Очень важно, что такие поля есть и их делают в Украине.



Почему не вышел Супряга? Если бы я мог, то выпустил бы всех 20 футболистов. Но, к сожалению, у нас только пять замен, тем более после удаления де Пены было довольно сложно делать замены. Я старался дать как можно больше игрового времени тем игрокам, кто будет выступать за свои национальные сборные на Евро, чтобы они подошли к турниру в хорошей форме», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

Киевское «Динамо» не смогло забить «Мариуполю»