Хуан Мата может стать игроком «Лацио»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Repubblica.



По информации источника, в услугах 33-летнего испанского футболиста заинтересован «Лацио». Римский клуб уже предложил хавбеку контракт, рассчитанный на два года, с возможностью продления ещё на один сезон. При этом зарплата Маты составит € 4 млн. Отмечается, что сам игрок рассчитывает получать € 5 млн.



Мата защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, а ранее выступал за лондонский «Челси» и «Валенсию». Действующий контракт полузащитника с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Мата принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

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