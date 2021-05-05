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«За папаню — черпачок». «Зенит» выложил ироничное видео про гол Дзюбы в ворота Гильерме

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» выложила видео про гол нападающего Артёма Дзюбы в ворота голкипера «Локомотива» Гильерме в матче 28-го тура РПЛ (6:1).

В ролике Дзюба рассказывает, что ударить по воротам черпачком ему посоветовал вратарь «Зенита» Андрей Лунёв. Далее в видео показан гол Дзюбы под аудиофрагмент из фильма «Варвара-краса, длинная коса».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Первый гол забил Дзюба. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в числе которых и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.