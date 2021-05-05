Президент «Шахтёра»: надеюсь, на Украине наступит мир и будем играть на «Донбасс Арене»

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины, а также отметил, что скучает по Донецку.



«Мы выиграли четыре чемпионства подряд. А в этом году проиграли — это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи.



Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю — 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное — люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернёмся, на Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене». Допустим, первая игра — «Шахтёр» — «Динамо» Киев. Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра — Лига чемпионов», — приводит слова Ахметова пресс-служба «Шахтёра».

Донецкий «Шахтёр» контактировал с Дженнаро Гаттузо