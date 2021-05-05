УЕФА не возбудит дело в отношении Куйперса. Игроки «ПСЖ» сообщали, что арбитр оскорблял их
УЕФА решил не возбуждать дисциплинарное дело в отношении арбитра Бьорна Куйперса, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.
Напомним, после встречи полузащитник парижан Марко Верратти сообщил, что Куйперс послал его в грубой форме, а другой игрок «ПСЖ» Андер Эррера отметил, что арбитр сказал Леандро Паредесу идти к чёрту.
По информации источника, УЕФА не планирует наказывать Куйперса или проводить дальнейшее расследование на основе обвинений. В организации отказались комментировать эту ситуацию.
Напомним, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Андер Эррера: арбитр сказал Паредесу идти к чёрту. Нас за такое ждала бы дисквалификация
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