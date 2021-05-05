Стало известно, где сборная России проведёт домашние матчи отбора ЧМ-2022

Сборная России проведёт домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде, сообщает пресс-служба российской команды.

1 сентября российская сборная примет команду Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. 7 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут встречу со сборной Мальты на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).