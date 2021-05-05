Стало известно, где сборная России проведёт домашние матчи отбора ЧМ-2022

Сборная России проведёт домашние матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде, сообщает пресс-служба российской команды.
1 сентября российская сборная примет команду Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. 7 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут встречу со сборной Мальты на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).
- 5 мая 2021
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
19:58
-
19:44
-
19:43
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:27
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:49
-
17:37
-
17:24
-
17:23
-
17:00