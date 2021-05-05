В «Балтике» прокомментировали решение РФС о невыдаче лицензии на участие в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение РФС, согласно которому клуб не получил лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.



«Нам необходимо донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ. Мы их донесём до 11 числа к апелляции. Проблем возникнуть не должно», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

5 мая состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов на получение лицензии РФС I. «Арсенал», «Ротор», «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии. «Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо», «Нефтехимик», «Алания», «Балтика» не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.