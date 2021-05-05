Обамеянг: ответный матч с «Вильярреалом» — самый важный для меня за всё время в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал о значимости этой встречи.



«В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается всё складно.



Для меня это один из важнейших матчей в составе «Арсенала». Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня встреча за время выступлений в «Арсенале», — цитирует габонского нападающего официальный сайт УЕФА.



Пьер-Эмерик Обамеянг 31 января 2016 года перешёл в лондонский «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» за € 64,75 млн. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Пьер-Эмерик Обамеянг провёл семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.



Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.

«Три дня подряд с утра до ночи была лихорадка». Обамеянг рассказал о борьбе с малярией