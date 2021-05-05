Обамеянг: ответный матч с «Вильярреалом» — самый важный для меня за всё время в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал о значимости этой встречи.
«В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается всё складно.
Для меня это один из важнейших матчей в составе «Арсенала». Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня встреча за время выступлений в «Арсенале», — цитирует габонского нападающего официальный сайт УЕФА.
Пьер-Эмерик Обамеянг 31 января 2016 года перешёл в лондонский «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» за € 64,75 млн. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Пьер-Эмерик Обамеянг провёл семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.
- 5 мая 2021
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
19:58
-
19:44
-
19:43
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:27
-
18:12
-
18:11
-
17:56
-
17:49
-
17:37
-
17:24
-
17:23
-
17:00