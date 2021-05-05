Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обамеянг: ответный матч с «Вильярреалом» — самый важный для меня за всё время в «Арсенале»

Обамеянг: ответный матч с «Вильярреалом» — самый важный для меня за всё время в «Арсенале»
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал о значимости этой встречи.

«В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть. При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается всё складно.

Для меня это один из важнейших матчей в составе «Арсенала». Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона. Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня встреча за время выступлений в «Арсенале», — цитирует габонского нападающего официальный сайт УЕФА.

Пьер-Эмерик Обамеянг 31 января 2016 года перешёл в лондонский «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» за € 64,75 млн. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Пьер-Эмерик Обамеянг провёл семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.

«Три дня подряд с утра до ночи была лихорадка». Обамеянг рассказал о борьбе с малярией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021