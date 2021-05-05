Касорла: хочу, чтобы ЛЕ выиграл победитель полуфинальной пары «Арсенал» — «Вильярреал»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и «Вильярреала» Санти Касорла рассказал о своих чувствах во время полуфинальных матчей Лиги Европы сезона-2020/2021, в которых его бывшие команды противостоят друг другу.



«Мои чувства к обоим клубам настолько сильны, что сложно выбрать один из них. Я хотел бы, чтобы это противостояние пришлось на финал, тогда победителю достался бы трофей. Ощущения от предстоящего матча отличные, хотя мне будет обидно за команду, которая вылетит.

Могу желать лишь одного — победы в финале для команды, которая окажется сильнее в этой паре. С большой радостью посетил бы финал с участием «Вильярреала» или «Арсенала». В первую очередь для того, чтобы стать свидетелем триумфа этой команды», — приводит слова Касорлы официальный сайт УЕФА.



Санти Касорла с 2012 по 2018 год выступал за «канониров», став трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За «Вильярреал» полузащитник выступал с 2003 по 2006, с 2007 по 2011, а также с 2018 по 2020 год. Летом 2020 года Касорла на правах свободного агента перешёл в катарский «Аль-Садд», который тренирует его бывший партнёр по сборной Испании Хави. В составе испанской национальной команды Санти дважды (2008 и 2012) становился чемпионом Европы.



Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.