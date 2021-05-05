УЕФА готов дисквалифицировать клубы Суперлиги на срок до двух лет

УЕФА готов дисквалифицировать клубы, которые не вышли из Европейской Суперлиги, сообщает журналист ESPN Габриэле Маркотти в «Твиттере».
Клубов, которые официально заявили о выходе из Суперлиги, эти санкции не коснутся.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
После ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире. На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.
- 5 мая 2021
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