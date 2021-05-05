Болельщики «Челси» забросали автобус «Реала» дымовыми шашками

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.



Как сообщает испанское издание Marca, болельщики «Челси» атаковали автобус «сливочных» перед началом матча. Фанаты встретили автобус у «Стэмфорд Бридж» с файерами, после чего кинули в него несколько дымовых шашек. Сообщается, что никто из игроков и тренеров испанского клуба не пострадал.



Ранее схожий инцидент произошёл перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Тогда фанаты бросали в автобус «Королевского клуба» камни и бутылки, разбив окно.



В первом матче, прошедшем 27 апреля в Мадриде, команды сыграли вничью — 1:1. Победитель этой пары в финале встретится с «Манчестер Сити».

Автобус «Реала» в Ливерпуле забросали камнями