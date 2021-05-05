Болельщики «Челси» забросали автобус «Реала» дымовыми шашками

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.
Как сообщает испанское издание Marca, болельщики «Челси» атаковали автобус «сливочных» перед началом матча. Фанаты встретили автобус у «Стэмфорд Бридж» с файерами, после чего кинули в него несколько дымовых шашек. Сообщается, что никто из игроков и тренеров испанского клуба не пострадал.
Ранее схожий инцидент произошёл перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Тогда фанаты бросали в автобус «Королевского клуба» камни и бутылки, разбив окно.
В первом матче, прошедшем 27 апреля в Мадриде, команды сыграли вничью — 1:1. Победитель этой пары в финале встретится с «Манчестер Сити».
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