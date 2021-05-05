Президент «ПСЖ» призвал «Барселону» оставить Неймара в покое

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отправил в «Барселону» письмо с просьбой оставить нападающего парижан Неймара в покое, сообщает Catalunya Radio.
Ранее появилась информация, что каталонский клуб рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов. По оценкам «Барселоны», трансфер может обойтись в сумму € 100 млн.
По информации источника, руководитель французского клуба недоволен непрекращающимися попытками «Барселоны» вернуть Неймара. Именно поэтому Аль-Хелаифи связался с каталонским клубом и призвал оставить бразильского форварда в покое.
Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за рекордные € 222 млн. В составе парижского клуба бразилец три раза становился чемпионом. Контракт Неймара с французским клубом истекает в 2022 году и пока не продлён.
- 5 мая 2021
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