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Зинченко о выходе в финал ЛЧ: не смог ощутить эмоции в раздевалке, ушёл на допинг-контроль

Зинченко о выходе в финал ЛЧ: не смог ощутить эмоции в раздевалке, ушёл на допинг-контроль
Футбол / Лига чемпионов 0

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал выход «горожан» в финал Лиги чемпионов. В 1/2 финала турнира английский клуб обыграл «ПСЖ» (2:1, 2:0).

«Спасибо за поддержку и за сообщения, которые я получаю по сей день. Мне очень приятно. Эмоции не передать словами. После игры я не смог ощутить эмоции в раздевалке, поскольку меня забрали на допинг-контроль. Когда я вернулся, то в раздевалке никого уже не было.

Мы можем радоваться, но мы ещё ничего не выиграли. У нас впереди очень сложный финал, но до него есть ещё незаконченные дела в английской Премьер-лиге. Готовимся к субботней встрече с «Челси» и смотрим на игру «Реала» и «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Зинченко Football.ua.

Газизов: позвонили Зинченко, пожелал ему выиграть финал ЛЧ. А он нам – остаться в РПЛ
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