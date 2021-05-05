Руководитель фан-клуба «Алании»: будем писать в РФС с просьбой допустить команду до РПЛ

Андрей Попов, руководитель фан-клуба «Аланские барсы», прокомментировал решение комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Алании» лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.



«Изначально мы не предполагали, что такой вариант событий возможен. Знаю, что руководство клуба договаривалось на проведение матчей за пределами региона на первую половину сезона, так как у нас идёт реконструкция стадиона. После окончания реконструкции игры проводились бы в Осетии. Но, к сожалению, ситуация опять складывается не в нашу пользу. Надеюсь, руководство добьётся справедливости, потому что наша команда показывает очень хороший результат — за два года мы вернулись из низшего дивизиона в высший.



Очень обидно, что всё упирается в формальности. Мы же готовы играть за пределами региона. Играть за деньги, будем арендовать стадион. Мы состоятельный клуб, можем себе позволить арендовать ту же «ВТБ Арену» на «Динамо». Поэтому считаю, что в первую очередь на весы нужно ставить спортивные принципы, а административные и бюрократические — на второй. Что может клуб успеть предпринять до 12 мая? Разумеется, наш стадион до этого времени никак не построится. Но, наверное, есть механизмы другого воздействия на РФС. Может быть, РФС пойдёт нам навстречу.



Что, если решение РФС станет для нас неутешительным? Это будет значить, что мы в очередной раз почувствуем себя обиженными и обделёнными. Мы проходили через многое — ликвидацию команды, вылет из высшей лиги, словом, были все взлёты и падения. Сейчас двигаемся в правильном направлении — и тут включается бюрократия. Это то, что нас не устраивает в принципе. Будем писать массовое письмо в РФС, которое подпишут болельщики «Алании», с просьбой допустить команду до игр в высшей лиге. Мы уверены, что если попадаем в «стыки», то проходим «Арсенал» и «Уфу» в одну калитку», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ