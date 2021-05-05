«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0.

На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Тимо Вернер открыл счёт. Немецкий игрок с метра добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца. Второй гол забил Мэйсон Маунт на 85-й минуте. Н'Голо Канте совершил перехват, далее исполнил своевременную передачу в штрафную, где Кристиан Пулишич у лицевой за счёт паузы вытащил Тибо Куртуа на себя, а пас во вратарскую замкнул Маунт.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».