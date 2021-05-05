«Челси» — «Реал»: Маунт упрочил преимущество хозяев

В ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 86-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Реал».

На 85-й минуте встречи полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал хавбек английской команды Кристиан Пулишич.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.