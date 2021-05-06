Второй раз за три сезона в финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды — голами в составе синих отметились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мэйсон Маунт.



Во второй раз за три последних сезона в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды. В сезоне-2018/2019 в финале в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Тогда сильнее оказались мерсисайдцы (2:0).



«Челси» в финале встретится с «Манчестер Сити», который в двухматчевом противостоянии обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:1 и 2:0).



Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов