Второй раз за три сезона в финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды — голами в составе синих отметились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мэйсон Маунт.
Во второй раз за три последних сезона в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды. В сезоне-2018/2019 в финале в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Тогда сильнее оказались мерсисайдцы (2:0).
«Челси» в финале встретится с «Манчестер Сити», который в двухматчевом противостоянии обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:1 и 2:0).
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).
«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
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