Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси»

В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд, прошедшая в Мадриде (Испания), завершилась ничьей — 1:1.

Таким образом, в финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Пари Сен-Жермен». Первая игра, прошедшая в Париже (Франция), завершилась минимальной победой «горожан» — 2:1. Ответная игра в Манчестере также осталась за английским клубом — 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021