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В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси»

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд, прошедшая в Мадриде (Испания), завершилась ничьей — 1:1.

Таким образом, в финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл «Пари Сен-Жермен». Первая игра, прошедшая в Париже (Франция), завершилась минимальной победой «горожан» — 2:1. Ответная игра в Манчестере также осталась за английским клубом — 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.