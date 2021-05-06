Маунт: «Челси» мог забить «Реалу» пять голов
Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:0) и выход в финал турнира.
«Не могу выразить эмоции словами. Это был отличный и крайне непростой матч. Соперник пришёл, чтобы бороться до конца, но мы тоже работали и, думаю, могли забить пять голов. Самое главное, что удалось выиграть. Мы выложились на все 100%, играли с огромным желанием победить. Конечно, мы ещё не выиграли трофей. Надеюсь, победа будет за нами», — приводит слова Маунта BT Sport.
В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».
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