«Моуринью — худший из худших». Ди Канио в приватной беседе разнёс нового тренера «Ромы»

Бывший футболист «Лацио» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио жёстко раскритиковал переход Жозе Моуринью в «Рому» в разговоре со своим другом, который болеет за «джалоросси». Аудиозапись с голосом Ди Канио слили в Сеть.
«Моуринью — худший из худших. Он закончился во всех смыслах, его команды играют в антифутбол. Вы получили худшего из худших.
Понимаю, что «Роме» в такой момент нужно было громкое имя. Но эта ситуация похожа на то, когда клуб подписывает игрока, который находится на излёте карьеры. Моуринью просто хотел работу с хорошей зарплатой. За четыре года его уже три раза увольняли. Его выгнали отовсюду из-за невыносимого характера, а раньше всё, в чём он был хорош, — это характер.
«Тоттенхэм» дал ему под зад за его результаты и неспособность вывести команду на новый уровень после двух лет и кучи потраченных денег. Принимая во внимание ситуацию вокруг «Ромы», у него всё хорошо. Ты можешь ожидать бог знает чего, но я говорю, что он худший из худших.
Он даже не играет в футбол, он играет в антифутбол. Вы можете повеселиться на нескольких пресс-конференциях, потому что полемика способствует хорошему театру, но позвольте сказать: чтобы возродить команду, это худший вариант из всех возможных. И я могу сказать это, потому что ещё семь лет назад он был моим фаворитом, даже большим, чем Пеп Гвардиола», — приводит слова Ди Канио Football Italia.
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