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Зидан: игроки «Реала» старались, но победил сильнейший. Стоит поздравить «Челси»

Зидан: игроки «Реала» старались, но победил сильнейший. Стоит поздравить «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:2).

«Соперник заслужил победу. Мы старались, но победил сильнейший. Все футболисты, которые вышли на поле, были готовы. Можем гордиться игроками «Реала», они приложили все усилия. Мы зашли так далеко, но остановились в шаге от финала. Стоит поздравить «Челси».

Сейчас мы разочарованы. Нельзя оставаться радостным, когда проигрываешь в полуфинале Лиги чемпионов. Это нормальная реакция. Мы должны пройти этот тяжёлый момент, а завтра команда вновь будет тренироваться», — приводит слова Зидана Marca.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле, сыграют два английских клуба — «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

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