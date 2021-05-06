Азар смеялся в компании игроков «Челси» после проигрыша «Реала»

Нападающий «Реала» Эден Азар после финального свистка в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2) тепло пообщался с футболистами своей бывшей команды.

Бельгиец смеялся и шутил с бывшими одноклубниками. Момент попал в телетрансляцию.

Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.