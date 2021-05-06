Канделаки о Салиховой в «Спартаке»: вам, спартаковские болельщики, можно позавидовать

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала вхождение Заремы Салиховой в руководство «Спартака». Ранее сообщалось, что Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.
«Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба «Спартака». Будем рады сделать с Заремой большое и развёрнутое интервью. Знаем не понаслышке, как она любит футбол и болеет за «Спартак». А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед», — написала Канделаки в своём «твиттере».
Напомним, Салихова — спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна — ранее не имела официального статуса в клубе. Однако, согласно попавшим в сеть документам и электронным письмам, она принимала активное участие в делах клуба.
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