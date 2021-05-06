«Ему наплевать на «Реал». Болельщики возмущены поведением Азара после матча с «Челси»

Болельщики «Реала» возмущены поведением нападающего Эдена Азара после ответного полуфинального матча с «Челси» в Лиге чемпионов (0:2), сообщает Daily Mail, опубликовав материал с заголовком «Ему на самом деле наплевать на Реал».

После матча бельгиец смеялся и шутил с бывшими одноклубниками. Момент попал в телетрансляцию и вызвал множество негативных эмоций со стороны фанатов мадридского клуба.

Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» переиграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, «Челси» вышел в финал турнира.