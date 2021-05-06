Источник: «Интер» продлит контракт с Лаутаро Мартинесом на 3 года

Итальянский «Интер» продлит контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом до 2024 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Как сообщает источник, 23-летний аргентинец счастлив в составе нерадзурри и хочет продолжать выступать за эту команду. Отмечается, что зарплата Мартинеса будет составлять € 5 млн в год.
2 мая миланская команда впервые за 11 лет стала чемпионом Италии. Нерадзурри прервали серию «Ювентуса», которым удавалось брать титул девять раз подряд.
В марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро Мартинеса, которым интересовалась «Барселона». Миланцы хотят сохранить своих лидеров, несмотря на экономический кризис и возможную будущую смену владельца. Из-за финансовых проблем китайская компания, владеющая клубом, находится в поисках потенциального покупателя.
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